Федерация хоккея России объявила состав сборной на Олимпиаду-2018

Тренерский штаб мужской сборной России по хоккею назвал состав на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Как передает корреспондент Накануне.RU, заявка команды размещена на официальном сайте Федерации хоккея России.

В состав включены 25 человек.

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Уточняется, что в ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков - защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, а также нападающий Владимир Ткачев.

Напомним, Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Ранее в ФХР отмечали, что пятеро хоккеистов российской сборной не получили приглашение на Игры-2018.