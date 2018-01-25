Путин посетит Казанский университет и поздравит студентов

Владимир Путин в четверг, 25 января, посетит Казанский федеральный университет, где поздравит студентов с Татьяниным днем. Также президент РФ пообщается с учащимися других вузов по телемосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, "Путин не может не поздравить студентов в такой важный и праздничный для них день", передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 25 января примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!".