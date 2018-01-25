Минфин и ЦБ пока не пришли к согласию по вопросу обмена криптовалют

Минфин и Центробанк имеют разногласия по законопроекту "О цифровых финансовых активах", предусматривающему обмен криптовалюты на рубли или иностранную валюту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Законопроектом урегулированы вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определены особенности оборота цифровых финансовых активов. Однако согласия по ряду вопросов, указанных в законопроекте, у Минфина и ЦБ нет. Так, Банк России полагает, что данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования.

Минфин России же считает, что в настоящее время сделки с криптовалютами получили достаточно широкое распространение. И в этой связи запрет на совершение таких сделок "приведет к созданию условий для использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Министерство также отмечает, что предлагаемое законопроектом законодательное закрепление определения криптовалюты и устанавливаемый особый порядок совершения в РФ сделок с криптовалютой только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям, позволит существенно снизить риски мошенничества, а также будет способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами. Это, в свою очередь, может привести к увеличению налоговых поступлений в бюджет страны.

"Необходимо отметить, что использование криптовалют на территории Российской Федерации в качестве средства платежа не предполагается", - говорится в сообщении.