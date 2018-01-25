С введением санкций против КНДР Россия заняла северокорейскую долю на угольном рынке Китая

Опубликованные данные таможни КНР свидетельствуют о резком росте импорта в Китай угля из России и Монголии. Как передаёт гонконгское издание South China Morning Post, эти поставки заменяют северокорейский импорт, прекращённый в связи с санкциями, наложенными на Пхеньян Совбезом ООН.

В 2017 г. Россия экспортировала в Китай угля на 36,5% больше, чем в 2016 г. Кроме того, продолжается тенденция к дальнейшему росту – в декабре из РФ в КНР было отправлено на 11,5% угля больше, чем в ноябре.

Санкции, запрещающие КНДР экспортировать свой каменный уголь были ведены в 2016 г. Тогда Северная Корея продавала Китаю более 20 млн тонн этого полезного ископаемого, что делало КНДР четвёртым поставщиком угля в Поднебесную после Австралии, Индонезии и Монголии. О закупках северокорейского угля в обход санкций сообщалось ещё осенью прошлого года, однако, похоже, речь шла о судах, доставлявших товар по сделкам, заключённым до введения ограничительных мер.

Как отмечает издание, большая часть освободившейся доли рынка была занята Россией, так как импортировать уголь оказалось дешевле чем добывать его в Северо-Восточном Китае.

КНР закупает уголь для нужд как энергетики, так и металлургии. Шестой год подряд лидером по поставкам угля в КНР занимает Австралия. Уголь с Зелёного континента имеет большую энергетическую ценность и меньше вредных примесей, чем монгольский. Интересно, что при устойчивом росте потребления, доля поставок из Индонезии снизилась, таким образом, китайское направление становится весьма перспективным для сбыта российского угля.