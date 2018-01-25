С введением санкций против КНДР Россия заняла северокорейскую долю на угольном рынке Китая

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Urals благодаря Китаю выходит на биржу, но повлияет ли это на цены на нефть? Китайские компании в этом году могут напрямую присоединиться к биржевым торгам российской нефтью марки Urals. Как сообщают "Известия", меморандум об этом был подписан Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей и Шанхайской нефтегазовой биржей. Популярный сорт российской нефти сможет стать эталонным в международной торговле. Стоит ли ждать от этого роста цен на нефть и каков в этой сделке интерес китайской стороны?
25.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Новости
25.01.2018 13:08 Мск (15:08 Екб)
экономика | В России | За рубежом
С введением санкций против КНДР Россия заняла северокорейскую долю на угольном рынке Китая
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вагон, уголь, блокада (2017) | Фото:https://www.facebook.com/shtab.blokady/

Опубликованные данные таможни КНР свидетельствуют о резком росте импорта в Китай угля из России и Монголии. Как передаёт гонконгское издание South China Morning Post, эти поставки заменяют северокорейский импорт, прекращённый в связи с санкциями, наложенными на Пхеньян Совбезом ООН.
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В 2017 г. Россия экспортировала в Китай угля на 36,5% больше, чем в 2016 г. Кроме того, продолжается тенденция к дальнейшему росту – в декабре из РФ в КНР было отправлено на 11,5% угля больше, чем в ноябре.

Санкции, запрещающие КНДР экспортировать свой каменный уголь были ведены в 2016 г. Тогда Северная Корея продавала Китаю более 20 млн тонн этого полезного ископаемого, что делало КНДР четвёртым поставщиком угля в Поднебесную после Австралии, Индонезии и Монголии. О закупках северокорейского угля в обход санкций сообщалось ещё осенью прошлого года, однако, похоже, речь шла о судах, доставлявших товар по сделкам, заключённым до введения ограничительных мер.

Как отмечает издание, большая часть освободившейся доли рынка была занята Россией, так как импортировать уголь оказалось дешевле чем добывать его в Северо-Восточном Китае.

КНР закупает уголь для нужд как энергетики, так и металлургии. Шестой год подряд лидером по поставкам угля в КНР занимает Австралия. Уголь с Зелёного континента имеет большую энергетическую ценность и меньше вредных примесей, чем монгольский. Интересно, что при устойчивом росте потребления, доля поставок из Индонезии снизилась, таким образом, китайское направление становится весьма перспективным для сбыта российского угля.

Другие новости по темам: Китай, уголь, КНДР, санкции
25.01.2018 13:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:08 Екб


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С введением санкций против КНДР Россия заняла северокорейскую долю на угольном рынке Китая
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