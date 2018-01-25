Проект Яровой о досудебной блокировке сайтов с призывами к насилию против детей поддержали силовики

СК, МВД и Генпрокуратура поддержали законопроект депутата Госдумы Ирины Яровой, позволяющий Роскомнадзору до суда блокировать сайты с призывами к насилию против детей. Заявления о готовности участвовать в работе над проектом представители ведомств сделали на сегодняшнем заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

"Если ребёнка через социальные сети вовлекают в противоправные действия, опасные для его жизни, — значит, у правоохранителя должен быть щит безопасности, который закрывает ребёнка от этого контента. Сегодня де-юре это не всегда возможно", - приводит слова Яровой "Парламентская газета".

Представитель МВД РФ Вадим Гайдов отметил, что законопроект очень нужен.

"Есть вопросы определенные, они носят точечный характер, и по ним у нас уже есть предложения", — приводят его слова РИА Новости.

Его поддержала представитель СК России Евгения Минаева: "Готовы выразить поддержку этому законопроекту, принимать участие в его подготовке".

Представитель Генпрокуратуры Наталья Коваль отметила,что событияв республике Бурятия подтверждают необходимость принятия дополнительных мер к обеспечению информационной безопасности детей. По ее словам, дети при помощи интернета и СМИ вовлекаются в криминальные сообщества. "Очевидно, что необходимость этого законопроекта назрела, Генпрокуратура в целом поддерживает этот проект, примем активное участие в его доработке", — сказала представитель надзорного ведомства.

Напомним, проект Яровой направлен в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.