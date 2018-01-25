Задержан экс-глава Советского района Югры: "увел" из бюджета 21 миллион

По подозрению в хищении чужого имущества задержан экс-глава Советского района Сергей Удинцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского окружного управления СКР.

По версии следствия, в декабре 2013 – январе 2014 гг. Удинцев украл из бюджета района деньги на строительство. Он организовал перевод 21 млн руб. на расчетный счет фонда "Жилище", учредителем которого является администрация муниципалитета. Позже, как полагают следователи, он угрозами "выбил" из исполнительного директора фонда перевод денег на счет компании "Отделстрой", откуда средства "перетекли" на счет аффилированной компании. Бюджет района понес многомиллионные убытки.

По месту регистрации подозреваемый не жил, на допросы к следователям не ходил. Его объявили в розыск. 22 января Удинцева нашли в Екатеринбурге, и вручили ему обязательство о явке к следователю. Сегодня он задержан на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу. Расследование продолжается.