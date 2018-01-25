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25.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Куйвашев поручил кабмину проработать меры федеральной поддержки свердловских сельхозкооперативов
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Евгений Куйвашев, заседание правительства (2017) | Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил кабмину проработать меры федеральной поддержки свердловских сельхозкооперативов. Поручение глава региона дал сегодня, 25 января, на заседании правительства, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Рассматривая этот вопрос, мы исходим из задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: активное внедрение механизмов кооперации, выпуск качественной экологически чистой продукции, укрепление позиций производителей на отечественном и мировом рынках. У нас есть необходимая нормативная база для поддержки агропрома в целом и сельхозкооперации, в частности. Большое внимание развитию сельского хозяйства, частной инициативы на селе, улучшению условий жизни и труда сельчан уделено в нашей программе "Пятилетка развития", – сказал Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава регионального минАПК Дмитрий Дегтярев, сейчас в регионе работают 59 сельскохозяйственных кооперативов. В 2017 году было создано 13 новых кооперативов. Выручка от оказания услуг и произведенных работ предприятий такого типа с 2015 года выросла в два раза и по итогам 2017 года составила 1,2 млрд руб. По итогам прошлого года два сельхозкооператива региона – "Универсал" (Красноуфимск) и "Успех" (Богданович) – вошли в тройку российских лидеров.

О своем опыте работы рассказал исполнительный директор сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива "Россельхозкооперация" Сергей Стенин. Предприятие начало работать в 2010 году и сегодня членами кооператива являются 36 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Кооператив занимается растениеводством, выращивая рапс и зерновые культуры, переработкой семян, животноводством. Продукция кооператива поставляется в более чем 400 магазинов, детские сады, школы, больницы, детские дома. В 2016 году кооперативом получен грант в сумме 7 млн руб. Благодаря гранту заменена часть оборудования по переработке молока и рапса.

"Нас устраивают все условия работы и сбыт. Область нам оказывает всестороннюю поддержку. Но есть и ряд проблем. Например, сельхозкооперативы не включены в список получателей льготных кредитов", – посетовал Сергей Стенин.

Дмитрий Дегтярев пояснил, что речь идет о федеральном законе, которым, кооперативы, действительно, не внесены в список получателей льготных кредитов.

Ожидается, что в конце недели Свердловскую область с рабочим визитом посетит директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Владимир Свеженец, отвечающий за потребительские кооперативы. Евгений Куйвашев поручил первому вице-губернатору Алексею Орлову обсудить вопрос с федеральным чиновником и обозначить позицию руководства региона: со стороны Свердловской области все условия для стимулирования развития потребкооперации выполняются, такой же поддержки регион ждет и от федерального министерства.

"Сегодня жители уральских городов демонстрируют явно выраженный запрос на продукцию местных производителей – свежую, качественную, доступную по цене. Эти предпочтения сформировались, их надо поддерживать, культивировать, шире пропагандируя традиционные марки и новинки нашего пищепрома, в том числе и сельхозкооперативов", – заявил Евгений Куйвашев.

Другие новости по темам: кабмин, Евгений Куйвашев, меры поддержки, сельхлзкооператив
25.01.2018 12:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:50 Екб


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Куйвашев поручил кабмину проработать меры федеральной поддержки свердловских сельхозкооперативов
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