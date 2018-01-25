Сандал в Давосе: Порошенко отказался отвечать на вопрос на русском языке

В швейцарском Давосе, в ходе Всемирного экономического форума, произошел скандал с участием президента Украины Петра Порошенко и российской журналистки, одетой в вышитую сорочку. Как сообщает ТСН, журналистка задала на русском языке Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?"

Олигарх в ответ посоветовал "снять вышиванку" и отметил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на мове. Журналистка возразила, что президент Украины "прекрасно понимает русский язык".

"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - отрезал олигарх.

Дальше разговор прекратился силами охраны. Журналистку, по правилам форума, могут лишить аккредитации.