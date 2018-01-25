В Воронеже школьница выпала из ехавшего автобуса и сломала ногу

В Воронеже 12-летняя школьница попала в больницу после того, как выпала из ехавшего маршрутного автобуса.

Происшествие случилось на улице Богдана Хмельницкого утром 25 января. По данным медиков, девочка сломала ногу и была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу №2.

Мама ребенка не сразу обратилась в правоохранительные органы, поэтому детали происшествия еще устанавливаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

По данным местных СМИ, школьница вошла в маршрутный автобус, и ее зажало дверью. Девочка попросила открыть дверь, что водитель и сделал, но автобус при этом не остановил, и ребенок выпал из маршрутки на ходу.

В декабре похожий случай произошел на Камчатке: водитель автобуса не заметил выходящую из салона 15-летнюю девочку, закрыл двери, и, защемив рюкзак школьницы, начал движение. В результате ее несколько метров протащило по земле за автобусом.