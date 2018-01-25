Суд Лондона продлил всемирный арест активов Коломойского

Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев украинского "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более $2,5 млрд до очередного соответствующего указа суда. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка.

Также суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Высокий суд Лондона арестовал все активы Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем. Их подозревают в том, что путем проведения ряда незаконных операций они вывели из банка почти $2 млрд.