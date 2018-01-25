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от издателя  |  комментариев: 12


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Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
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коллаж, Павел Грудинин, флаг СССР, Олимпийские игры, МОК, Пхенчхан-2018 (2018) | Фото: Накануне.RU

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый кандидатом в президенты от КПРФ, высказался по поводу ситуации с российскими спортсменами, которым запрещено участвовать в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Он назвал решение Международного олимпийского комитета "унизительным" и предложил "перейти в наступление", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах.

"МОК принял новое унизительное для России решение. Мало им запрета нашей команде использовать государственную символику и флаг на Играх в Южной Корее. Так еще и решено в очередной раз (явно не последний!) урезать состав сборной России. Лучшие спортсмены – конькобежцы, лыжники, биатлонисты – отстраняются от Игр. Разрушаются пары в фигурном катании, наигранные тройки в хоккее. Болельщикам запрещено использовать символику РФ. Решения МОК, отсекающие почти всех наших претендентов на призовые места, обрекают Россию на позорное место в конце 20-ки в общекомандном зачете. И зачем нам тогда вообще участвовать в этих Играх?" - задается вопросом Павел Грудинин, чье обращение размещено на его официальном сайте.

коллаж, Олимпиада, Олимпийские игры, Пхенчхан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Россия, Южная Корея, Северная Корея, КНДР(2018)|Фото: Накануне.RU

Он отмечает, что бойкот Игр чреват отказом России в участии в двух последующих Олимпиадах, однако страна вполне может дать жесткий ответ.

"Например, заявить об отказе российских телеканалов от трансляции Игр. Снижение доходов от телетрансляции нанесет весомый удар по кошельку МОК. И вообще снизить уровень нашего участия в Играх до чисто символического. Дело даже не в сиюминутной реакции на злобную антироссийскую позицию МОК. Дело в провале чиновников РФ, отвечающих за спорт. Эта проблема возникла еще года два назад. Уже тогда надо было занять наступательную, а не оборонительную позицию, включая подачу массовых судебных исков пострадавших спортсменов при полной поддержке государства. А наши чиновники надеялись на "авось". Теперь уже видно, к чему это привело!" - отмечает Грудинин.

Но самое главное, по его словам, в том, что авторитет России в мире резко падал по мере продвижения по пути "рыночных реформ", и с ней просто перестали считаться.

"Если не изменить курс, дальше будет только хуже. Как метко выразился один известный мировой лидер, "если страна, выбирая между войной и позором выбирает позор, она получает и войну, и позор". До тех пор, пока Россия не станет экономически и политически сильной, к голосу которой будут прислушиваться не только друзья, но и враги, нас ждут подобные публичные унижения. Рецепт возрождения величия России прост – необходимо поднять промышленность, сельское хозяйство, науку, образование, культуру, поднять благосостояние народа и укрепить Вооруженные силы. Тогда вопрос об участии сборной России в Олимпийских Играх просто не будет возникать! Наше дело правое! Мы победим!" - заключил Павел Грудинин.

коллаж, Павел Грудинин, флаг СССР, Олимпийские игры, МОК, Пхенчхан-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, "олимпийское" давление на Россию усиливается на фоне кампании по выборам президента страны. В Кремле, комментируя ситуацию, призывают избегать слова "бойкот" и все-таки попробовать договориться с МОК.

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25.01.2018 12:50 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:50 Екб


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Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
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