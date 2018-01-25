В Карабаше построят завод по производству абразивных материалов. Для реализации проекта на территории муниципалитета будет выделен земельный участок в аренду без торгов. Также земельный участок будет выделен управляющей компании парка "Малая Сосновка" для реализации проектов трех новых потенциальных резидентов. Соответствующие решения приняты на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Главный результат нашей работы – это реализация конкретных инвестпроектов, формирование условий для создания новых производств и рабочих мест", - отметил губернатор Борис Дубровский.

Проект по строительству завода по производству абразивных материалов в Карабаше представила управляющий ООО "Уралгрит" Надежда Перевалова. Запустить завод планируется в 2021 году. Ресурсной базой для предприятия выступят отходы промышленного производства, в год будет перерабатываться порядка 250 тысяч тонн отходов в год. Предварительный объем инвестиций в проект составляет 236 млн руб. С вводом нового предприятия Карабаш получит более 50 рабочих мест со средней заработной платой в 27 тыс. 660 руб.

Инвестсовет поддержал проект.

Кроме того, земельный участок будет предоставлен управляющей компании парка "Малая Сосновка" для реализации проектов трех новых потенциальных резидентов парка. Это компания "Втор-Ком", "4 сезона" и "Леди-прима". Объем инвестиций, необходимых для запуска всех трех проектов оценивается в 1,27 млрд руб. На производствах будет создано около 435 новых рабочих мест.