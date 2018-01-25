Венгрия потребовала от Украины гарантий неприменения закона об образовании без согласия венгров

Венгрия требует от Украины юридических гарантий, что применение скандального закона об образовании начнется только после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает сайт венгерского правительства.

"Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил Сиярто.

При отсутствии таких гарантий Венгрия продолжит блокировать все международные инициативы Украины.

По словам министра, этот вопрос не является делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего украинизацию обучения. Тогда Венгрия объявила Украине "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.