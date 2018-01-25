От "обнимашек" до пикета: недовольные сносом екатеринбургской телебашни соберут подписи Путину

В Екатеринбурге 27 января около станции метро Геологическая состоится пикет "Город ЗА башню" и сбор подписей под обращением к Владимиру Путину, сообщается в одной из групп в социальной сети.

"Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас вмешаться в решение данного вопроса и сохранить легендарную телебашню Екатеринбурга, исполнить тем самым мечту нашего земляка, первого президента России Б.Н.Ельцина, и поскольку такие уникальные объекты не строятся в мире уже десятки лет. Башня может быть реконструирована и стать символом ЭКСПО-2025 и настоящим достоянием Российской Федерации!" - пишут в обращении граждане.

Напомним, что УГМК планирует на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Опрошенные Накануне.RU эксперты заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что башню нужно превратить в смотровую площадку.

Добавим, что в настоящее время на площадке возле телевышки полным ходом идут работы по демонтажу: башня лишилась почти всех металлических конструкций у основания, а работающие на площадке строители уже сформировали вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

Подрядчик обещал "сдать" участок после сноса к апрелю, таким образом, новый всплеск протестной активности уральцев может прийтись на мартовские выборы президента.