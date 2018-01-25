Волкер: Украинское правительство идет на поводу у крайних националистов

Украинские власти идут на поводу у крайних националистов, чтобы не быть обвиненными в предательстве. Об этом немецкому изданию "Deutsche Welle" заявил специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер.

"Украина стала страной, где большое влияние приобрело крайне националистическое меньшинство. Большинство украинских политиков не являются ультраправыми националистами, но они должны быть осторожными, чтобы их не заподозрили в том, что они не борются за суверенитет и территориальную целостность государства", - сказал Волкер.

Также, по его словам, США "не видят решительных шагов по борьбе с коррупцией".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, "Deutsche Welle" обнародовало информацию о том, что Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, не указав себя как конечного бенефициара завода в Германии.