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экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
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Новости
25.01.2018 12:02 Мск (14:02 Екб)
спорт | В России
ПКР: Все 207 проб российских паралимпийцев - отрицательные
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Паралимпийские игры (2016) | Фото:wikimedia.org

Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнил почти все пункты для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

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Как говорится в сообщении на официальном сайте ПКР, всего российскому комитету нужно было выполнить 67 пунктов. Из них оставались только пять, которые МПК должен признать выполненными на заседании исполнительного комитета 26 и 27 января.

Среди них, в частности - изменение в российском законодательстве, которое позволяет увольнять персонал спортсмена, если он не соблюдает антидопинговые правила.

Кроме того, в ПКР сообщили, что российский комитет решил все бюджетные вопросы, которые касаются восстановления членства в Международном паралимпийском комитете, а также согласовал свой устав с отделом МПК.

В комитете также отметили, что российское антидопинговое агентство РУСАДА завершает выполнение требований Международного антидопингового агентства для восстановления своей деятельности.

Российский паралимпийский комитет также заявил, что после доклада Ричарда Макларена о допинге в российским спорте была проведена проверка лиц, которые упомянуты в этом документе.

Кроме того, подчеркивается, что все 207 допинг-проб российских спортсменов, которые в 2017 году принимали участие в квалификации к зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане, дали отрицательный результат.

Напомним, в августе 2016 года международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в МПК и фактически своим решением "наложил запрет" на участие сборной России в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В ноябре ПКР получил от МПК критерии восстановления. В сентябре 2017 года исполком МПК проголосовал за продление отстранения ПКР.

В декабре 2017 года в Международном паралимпийском комитете заявили, что решение о допуске российских спортсменов будет принято в январе. В комитете отметили, что членство ПКР не восстановлено, поэтому российские паралимпийцы смогут выступить на зимних Олимпийских играх только под нейтральным флагом.

Другие новости по темам: паралимпийский комитет россии, олимпиада, пхенчхан
25.01.2018 12:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:02 Екб


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ПКР: Все 207 проб российских паралимпийцев - отрицательные
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