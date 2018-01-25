ПКР: Все 207 проб российских паралимпийцев - отрицательные

Паралимпийский комитет России (ПКР) выполнил почти все пункты для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

Как говорится в сообщении на официальном сайте ПКР, всего российскому комитету нужно было выполнить 67 пунктов. Из них оставались только пять, которые МПК должен признать выполненными на заседании исполнительного комитета 26 и 27 января.

Среди них, в частности - изменение в российском законодательстве, которое позволяет увольнять персонал спортсмена, если он не соблюдает антидопинговые правила.

Кроме того, в ПКР сообщили, что российский комитет решил все бюджетные вопросы, которые касаются восстановления членства в Международном паралимпийском комитете, а также согласовал свой устав с отделом МПК.

В комитете также отметили, что российское антидопинговое агентство РУСАДА завершает выполнение требований Международного антидопингового агентства для восстановления своей деятельности.

Российский паралимпийский комитет также заявил, что после доклада Ричарда Макларена о допинге в российским спорте была проведена проверка лиц, которые упомянуты в этом документе.

Кроме того, подчеркивается, что все 207 допинг-проб российских спортсменов, которые в 2017 году принимали участие в квалификации к зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане, дали отрицательный результат.

Напомним, в августе 2016 года международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в МПК и фактически своим решением "наложил запрет" на участие сборной России в XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В ноябре ПКР получил от МПК критерии восстановления. В сентябре 2017 года исполком МПК проголосовал за продление отстранения ПКР.

В декабре 2017 года в Международном паралимпийском комитете заявили, что решение о допуске российских спортсменов будет принято в январе. В комитете отметили, что членство ПКР не восстановлено, поэтому российские паралимпийцы смогут выступить на зимних Олимпийских играх только под нейтральным флагом.