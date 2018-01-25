Прикамские депутаты не поддержали проведение референдума по возврату прямых выборов

Депутаты заксобрания Пермского края не поддержали вынесение на референдум вопроса о возврате прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов. Инициативную группу зарегистрировала партия "ПАРСНАС", передает корреспондент Накануне.RU.

Правовое управление заксобрания признал вопрос о возврате прямого голосования за глав несоответствующим федеральному законордательству. Кроме того, в ГПУ посчитали неясной саму формулировку вопроса.

На основании отрицательного заключения управления профильный комитет предложил не поддерживать проведение референдума.

44 депутата поддержали мнение ГПУ, "против" проголосовали двое, еще двое воздержались.