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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Прикамские депутаты не поддержали проведение референдума по возврату прямых выборов
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутаты заксобрания Пермского края не поддержали вынесение на референдум вопроса о возврате прямых выборов глав городских округов и муниципальных районов. Инициативную группу зарегистрировала партия "ПАРСНАС", передает корреспондент Накануне.RU.

Правовое управление заксобрания признал вопрос о возврате прямого голосования за глав несоответствующим федеральному законордательству. Кроме того, в ГПУ посчитали неясной саму формулировку вопроса.

На основании отрицательного заключения управления профильный комитет предложил не поддерживать проведение референдума.

44 депутата поддержали мнение ГПУ, "против" проголосовали двое, еще двое воздержались.

Другие новости по темам: прямые выборы, законодательное собрание Пермского края, референдум, Парнас
25.01.2018 12:00 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:00 Екб


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Прикамские депутаты не поддержали проведение референдума по возврату прямых выборов
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