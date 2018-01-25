В Кургане грабитель, украв смартфон, потерял два своих телефона

В Кургане в магазине по продаже сотовых телефонов был совершен грабеж.

Инцидент произошел днем 19 января, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Директор магазина сообщил, что в салон зашел покупатель, попросил продавца показать ему дорогой смартфон, после чего скрылся с ним. Продавцы пытались поймать грабителя - при попытке оказать сопротивление сотрудникам магазина из кармана куртки грабителя выпали два принадлежащих ему сотовых телефона.

"Полицейские установили личность нападавшего, изъяв его телефоны. 24 января он был задержан. Грабителем оказался 27-летний курганец, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенный телефон он успел продать", - добавили в полиции.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.