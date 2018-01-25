Врач сборной России сомневается, что Джикия успеет восстановиться к домашнему ЧМ-2018

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, сможет ли получивший тяжелую травму защитник команды Георгий Джикия восстановиться к домашнему ЧМ-2018, который пройдет этим летом.

Напомним, неделю назад в начале контрольного матча московского "Спартака" с китайским "Шанхай СИПГ" Джикия получил повреждение и не смог продолжить встречу. Медицинский штаб столичного клуба назвал неутешительный диагноз: разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

Игроку сделали операцию. Срок восстановления при таких травмах может составить шесть месяцев и больше.

Ситуацию прокомментировал врач сборной России.

"Я его состояние знаю, но по этому поводу все сказал Черчесов: наши мнения идентичны. Чудеса бывают, но форсировать его восстановление нет никакого смысла. До чемпионата мира осталось всего четыре с половиной месяца. Я думаю, надо спокойно восстанавливаться и в мае оценивать, сможет или не сможет. С Георгием, с врачами "Спартака", хирургом, который его оперировал. Но пока я сильно сомневаюсь, что он успеет", - приводит слова Эдуарда Безуглова "Чемпионат".

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал Георгия Джикию. При этом он не стал прогнозировать, сможет ли защитник выступить на домашнем чемпионате мира.