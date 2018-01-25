Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" расширяет сеть региональных маршрутов

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов", прим.) расширяет региональную маршрутную сеть. В весенне-летнюю навигацию авиакомпания "РусЛайн" начинает полеты из Екатеринбурга по ряду новых направлений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово", новые рейсы свяжут столицу Урала с крупнейшими городами и населенными пунктами Республики Коми, Татарстана, ХМАО и ЯНАО. Полеты в Сыктывкар, Ноябрьск и Нижнекамск будут осуществляться дважды в неделю, в Надым трижды в неделю, в Нижневартовск и Белоярский один раз в семь дней. Рейсы будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Жители северных регионов смогут воспользоваться прямыми рейсами для перелетов на Урал или продолжить свое путешествие с удобной стыковкой в Екатеринбурге по одному ста направлений полетов, доступных из аэропорта "Кольцово". Все открываемые маршруты поддерживаются государством в рамках программы субсидирования региональных перевозок на 2018 год.

Напомним, аэропорт "Кольцово" последовательно реализует программу развития региональных авиаперевозок. Сегодня "Кольцово" является одним из лидеров по количеству региональных маршрутов - пассажирам екатеринбургской воздушной гавани доступно более 40 городов России.