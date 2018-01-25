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экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" расширяет сеть региональных маршрутов
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екатеринбург аэропорт кольцово (2007) | Фото: Накануне.ru

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов", прим.) расширяет региональную маршрутную сеть. В весенне-летнюю навигацию авиакомпания "РусЛайн" начинает полеты из Екатеринбурга по ряду новых направлений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово", новые рейсы свяжут столицу Урала с крупнейшими городами и населенными пунктами Республики Коми, Татарстана, ХМАО и ЯНАО. Полеты в Сыктывкар, Ноябрьск и Нижнекамск будут осуществляться дважды в неделю, в Надым трижды в неделю, в Нижневартовск и Белоярский один раз в семь дней. Рейсы будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Жители северных регионов смогут воспользоваться прямыми рейсами для перелетов на Урал или продолжить свое путешествие с удобной стыковкой в Екатеринбурге по одному ста направлений полетов, доступных из аэропорта "Кольцово". Все открываемые маршруты поддерживаются государством в рамках программы субсидирования региональных перевозок на 2018 год.

Напомним, аэропорт "Кольцово" последовательно реализует программу развития региональных авиаперевозок. Сегодня "Кольцово" является одним из лидеров по количеству региональных маршрутов - пассажирам екатеринбургской воздушной гавани доступно более 40 городов России.

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25.01.2018 12:05 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:05 Екб


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Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" расширяет сеть региональных маршрутов
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