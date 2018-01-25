После пожара в одном из домов в подмосковном Королеве обнаружены тела трех человек

В подмосковном Королеве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трех тел после тушения пожара в одном из домов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Московской области.

Тела были обнаружены 23 января на придомовой территории здания по улице Уткина. Дело расследуется по статье "убийство двух и более лиц", на телах погибших обнаружены множественные телесные повреждения.

Следствие установило, что погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками. В указанном доме и на придомовой территории собирались лица без определенного места жительства.