Вице-премьер Прикамья выехал в Сараны, в котором введен режим ЧС

Заместитель председателя правительства - руководитель региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев сегодня выехал в поселок Сараны Горнозаводского района, в котором вчера был объявлен режим ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной службы по тарифам.

Глава РСТ проверит ход восстановительных работ, встретится с жителями, пострадавшими от аварии на теплосетях, а также на месте определит потребность в дополнительных ресурсах.

По последним данным, в поселке без тепла остаются 12 домов, в которых проживает 95 человек, 11 из них - дети. Дома оснащены печным отоплением, потому температуры в квартирах держатся в пределах нормы. Школа и фельдшерско-акушерский пункт работают. Также возобновлена подача тепла в детский сад, но он пока закрыт для посещения, поскольку давление и температура теплоносителя еще не стабильны. Шесть домов готовы к запуску тепла.

На месте аварии работает 15 бригад - это около 60 человек. Центральная тепломагистраль полностью восстановлена. Работы в основном ведутся на внутренних сетях теплоснабжения. В ночное время работы приостанавливаются. Региональная служба по тарифам решает вопрос привлечения к устранению ЧП Фонда капитального ремонта. Предполагается, что несколько домов поселка, которые включены в краевую Программу капремонта, будут отремонтированы раньше. Речь идет о замене инженерных сетей внутри домов.

Как сообщало Накануне.RU, режим ЧС был введен в поселке Сараны 22 января. В ночь на 21 января произошла остановка котельной, в результате последовала разморозка системы теплоснабжения, спровоцировавшая выход из строя задвижки ЦТП. В результате нескольких неверных решений со стороны руководства Горнозаводского района ситуация достигла масштаба чрезвычайной. Вышла из строя вторая задвижка, вода в системе замерзла, трубы от гидроудара "полопались". 22 января силами РСТ были привлечены ремонтно-аварийные бригады со всего края. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил специалистам службы по тарифам и министерству территориальной безопасности, не только проконтролировать решение сложившейся ситуации, но и разобраться в последствиях аварии.