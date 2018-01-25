Свердловские картели оштрафовали за год на 62 млн

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в прошлом году выявило картельные сговоры в нескольких экономических сферах, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя руководителя УФАС - начальника отдела ограничения монополистической деятельности Екатерины Воробьевой, антимонопольная служба уделяет большое внимание данной проблеме, однако сговор крайне сложно выявить, а доказательства имеют косвенный характер и не являются исчерпывающими. Поэтому каждый факт приходится подтверждать, говоря юридическим языком, по совокупности доказательств.

Тем не менее, свердловским антимонопольщикам в 2017 г. удалось доказать в суде пять антиконкурентных соглашений, заключенных в ходе электронных торгов (в 2016 г. был выявлен лишь один такой факт). Сумма штрафов по всем делам в прошлом году составила 61,726 млн руб. (в 2016 г. – 220 тыс. руб.).

Нарушений можно заведомо ждать, если документы на участие подаются с одного IP-адреса или с одинаковым наименованием и содержанием заявки (вплоть до орфографических и пунктуационных ошибок). Также антимонопольщики используют такой термин, как "группа лиц" – когда очевидно, что несколько юридических лиц выступают на стороне одного участника.

По словам Воробьевой, два выявленных за прошлый год эпизода относятся к поставке медицинских изделий, два связаны со сферой строительства (ремонтом автомобильных дорог и выполнением работ по нанесению горизонтальной разметки) и один – с предоставлением услуг по обеспечению питанием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Наиболее применяемая антизаконная схема, направленная на отпугивание добросовестных конкурсантов, даже получила свое название - "Таран". Она заключается в том, что несколько лиц вступают в сговор до начала открытого аукциона. Один участник заведомо демпингует цену, другой максимально завышает. В итоге получается, что остальные конкурсанты отказываются от борьбы, поскольку им невыгодны условия сделки.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, как "картельщики" находят друг друга, Воробьева пояснила, что участниками сговора становятся, как правило, организации, где руководителями являются родственники, а также те, кто уже имеет опыт работы в одном сегменте рынка.

В текущем году Свердловское УФАС продолжит работу по выявлению картельных сговоров. При этом, по словам заместителя руководителя службы, их задача не заключается в том, чтобы довести до закрытия организации, уличенные в антиконкурентной деятельности.