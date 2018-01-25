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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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от издателя  |  комментариев: 12


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24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Комарова вводит контроль за приватизацией муниципальных предприятий
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Наталья Комарова Сургут (2018) | Фото: Пресс-служба мэрии Сургута

Процессы приватизации в Югре окончательно выводятся из тени и ставятся под плотный контроль со стороны властей округа и муниципалитетов, а также общественности. Перспективы изменений в процедурах акцентированы в ходе визита губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой в Сургут и ее встречи с главой города Вадимом Шуваловым в начале недели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии экономической столицы автономии.
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Обсуждение началось с вопросов приватизации муниципального имущества Сургута, а завершилось решениями и выводами, которые коснутся всех городов и районов ХМАО. Город же потенциально может стать одним из примеров внедрения новой схемы с максимальным контролем за эффективностью и прозрачностью передачи объектов из государственной и муниципальной собственности в частную.

Это, в том числе, и выполнение требования Натальи Комаровой, которое она озвучила еще в прошлом году: максимально привлекать югорскую общественность к процессу, особенно акцентировав внимание на объектах ЖКХ, энергетики и теплоснабжения. По словам Вадима Шувалова, в городе уже начали применять новые принципы в работе, в частности, ряд объектов перед приватизацией вынесен на обсуждение в гордуму, где, кстати, поддержки депутатов идея продажи не получила.

По мнению экспертов, подобные изменения повысят эффективность приватизации, а также усилят роль органов местного самоуправления, в том числе депутатского корпуса. Кроме того, ликвидация "кулуарности" позволит еще на стадии передачи объектов в частные руки избежать потенциальных проблем в будущем.

"Логика крайне понятная и прозрачная: в ситуациях, когда решения принимаются кулуарно, потом зачастую возникают вопросы. В том числе и со стороны жителей, если новый собственник не справляется со своей работой, - считает руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества, политолог Анатолий Гагарин. – Городские думы должны иметь определенные рычаги контроля, чтобы их желание решить вопросы, устранить проблемы, с которыми к ним идут избиратели, было подкреплено реальными возможностями. В предложенной Натальей Комаровой схеме эти вопросы можно снимать еще на этапе приватизации. Может, претендующий на актив покупатель вообще давно известен как недобросовестный собственник и руководитель? Впору, наверное, уже даже и "черные списки" составлять. Так что контролировать нужно, и заниматься этим должны и депутаты, и другие ветви власти, и представители общественности. В этом направлении работа идет очень активная, в том числе через формирование общественных советов. Мы видим, как выстраивается система контроля и общественного, и депутатского, и отчасти – политического".

Наталья Комарова Сургут(2018)|Фото: Пресс-служба мэрии Сургута

В ближайшее время нововведения, которые озвучила Наталья Комарова, будут закреплены и в нормативных актах, что на фоне неоднократных попыток приватизации ряда прибыльных и стратегических предприятий не все игроки рынка оценят позитивно.

Сургут в вопросе приватизации стоит особняком. Ранее городские депутаты при поддержке руководства градообразующей компании отказали мэрии в приватизации хлебозавода и городского рынка. Поговаривали и о желании передать в частную собственность предприятия коммунальной сферы. Речь идет, например, о "Городских тепловых сетях", "Горводоканале", РКЦ ЖКХ.

Руководство крупнейшего сургутского предприятия поддерживает подход Комаровой. Опыт компании, сохранившей, в отличие от ВИНКов, собственные активы, позволяющие не прибегать к услугам сторонних организаций, доказывает эффективность такой структуры. Приватизация ключевых предприятий без четкого контроля со стороны общественности и депутатов может привести к ситуации, когда город будет не способен обеспечивать себя самостоятельно и вынужденно пойдет на условия коммерческих структур.

В ближайшее время нововведения, которые озвучила Наталья Комарова, будут закреплены и в нормативных актах. Таким образом, Сургут становится пилотным городом, на примере которого в дальнейшем усилению контроля за процессами приватизации смогут учиться остальные муниципалитеты как ХМАО, так и других регионов России.

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25.01.2018 11:48 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
13:48 Екб


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Комарова вводит контроль за приватизацией муниципальных предприятий
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