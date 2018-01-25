На территории лицея в Ульяновске произошла стрельба

На территории одного из лицеев в Ульяновске произошла стрельба. Сейчас полицейские проводят проверку.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Ульяновской области, все случилось на территории лицея №20 в Заволжском районе города. Известно, что стреляли из пневматического оружия.

"В настоящее время установлено, что пострадавших среди учащихся и сотрудников учебного заведения нет. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к произошедшему", - сообщили в полиции.

В СМИ появилась информация, что двое подростков 15 и 17 лет, не являющиеся учениками лицея, из пневматического пистолета обстреляли из-за забора катающихся с горки пятиклассников.

Отметим, инциденты в российских учебных заведениях в последнее время не редкость. Так, в январе были совершены нападения на учеников школ в Перми и Бурятии. Также двое учеников устроили разборки с ножом в школе в Челябинской области.