В Тверской области перед судом предстанут экс-полицейские, напавшие на дальнобойщиков

В Тверской области перед судом предстанут бывшие сотрудники полиции, напавшие на дальнобойщиков на федеральной трассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По уголовному делу в отношении местных жителей утверждено обвинительное заключение.

По предварительным данным, 4 июля 2017 года четверо обвиняемых, двое из которых ранее являлись сотрудниками полиции, переоделись в форму сотрудников ГИБДД с целью завладения большегрузами с сигаретами компании "Филипп Моррис Ижора" стоимостью более 5 млн руб. Злоумышленники остановили две грузовые автомашины на 262 км автодороге М-10 "Россия" в Спировском районе Тверской области.

Они напали на водителей автомашин, однако реализовать до конца преступление не смогли и были задержаны.

Уголовное дело направлено в Спировский районный суд Тверской области для рассмотрения по существу.