СМИ сообщили о возможном недопуске на ОИ-2018 всех российских спортсменов Игр-2014 в Сочи

Состав российской делегации на зимние Олимпийские игры 2018 года может сократиться за счет чемпионов Игр 2014 года, пишут "Известия" со ссылкой на источник в Олимпийском комитете России (ОКР).

Международный олимпийский комитет (МОК) может еще сократить команду российских спортсменов по итогам проверки, которую во вторник провела независимая комиссия МОКа под руководством француженки Валери Фурнейрон.

Список тех, кто поедет на Игры, предстоит утвердить специальной комиссии МОКа под руководством члена исполкома организации Николь Хевертц. Помимо нее в рабочую группу вошли член комиссии спортсменов МОКа Данка Бартекова и генеральный директор МОКа Кристоф де Кеппер. Они получат право на дальнейшее исключение российских спортсменов из списка, однако вносить в него новые фамилии уже не смогут.

"В лучшем случае комиссия Николь Хевертц согласится со списком Валери Фурнейрон и не будет дальше сокращать российскую делегацию, но в такое развитие событий уже верится с трудом. Худший вариант - если из списка российских олимпийцев вычеркнут всех спортсменов, которые принимали участие в Играх-2014 в Сочи, а это довольно внушительный список. Это и спортсмены, и тренеры", - сказал источник издания.

В МОК при этом уже заявили, что на Олимпиаду могут не попасть даже атлеты, к которым нет допинговых претензий.

Окончательный состав российской делегации объявят до 28 января.

Отмечается, что если комиссия МОК действительно решит исключить из списка всех участников сочинской Олимпиады, то сборная России лишится ряда потенциальных медалистов Игр-2018, в том числе призеров Сочи-2014, которых еще не отстранили от участия в соревнованиях в Пхенчхане. Среди них - Вик Уайлд (два золота, сноуборд), Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (золото в командных соревнованиях, фигурное катание), Илья Черноусов (золото, лыжные гонки), Семен Елистратов и Руслан Захаров (оба - золото в эстафете, шорт-трек), Николай Олюнин (серебро, сноуборд), Ольга Граф (бронза, конькобежный спорт), Александр Смышляев (бронза, фристайл), Алена Заварзина (бронза, сноуборд), а также Юлия Скокова и Екатерина Шихова (бронза в командной гонке, конькобежный спорт).

Решение не приглашать участников сочинской Олимпиады может отразиться и на хоккейной сборной: в сочинской Олимпиаде принимали участие лидеры российской команды Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Вячеслав Войнов.

Напомним, Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в допинговых скандалах. Также отстранены некоторые российские хоккеисты, конькобежцы.

Эксперты отмечают, что отстранение "чистых" спортсменов является "натуральным ополчением на Россию".

Ситуацию ранее прокомментировали в Кремле, призвав избегать таких слов, как "бойкот" по отношению к Олимпиаде.