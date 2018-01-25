Мэру Махачкалы предъявлено обвинение в превышении полномочий: СКР проверяет его на причастность к другим преступлениям

Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, является собственностью республики Дагестан, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность этого земельного участка за плату в размере 1 млн 100 тыс. руб. На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн руб.", - напомнила обстоятельства дела Светлана Петренко.

В рамках дела уже проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, занимавшихся подготовкой пакета документов, касающихся передачи данного земельного участка.

"По уголовному делу продолжаются следственные действия, обвиняемый также проверяется на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям", - добавила официальный представитель СКР.

Напомним, Муса Мусаев был задержан 19 января. Несколько дней спустя мэр был арестован и взят под стражу.