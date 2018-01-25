Южноуральцев осудили за хищение кормовых добавок с птицефабрики "Равис" на 4,3 млн рублей

Бывших работников ООО "Равис - птицефабрика Сосновская" приговорили к условному сроку за хищение излишек кормовых добавок с предприятия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемые с марта по сентябрь 2016 года похитили излишки кормовых добавок на общую сумму свыше 4,3 млн рублей. Так, обвиняемая выписывала накладную на поливитамины, соучастник, являясь водителем, официально вывозил груз в районное еткульское подразделение, но до нужного места не довозил, а в это время кладовщица удаляла данные в накладных из электронной программы.

Суд удовлетворил исковые требования птицефабрики о взыскании причиненного ущерба. В частности, взыскание обращено на арестованные у осужденных денежные средства, долю в квартире и автомобиль.