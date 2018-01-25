В багажнике машины, врезавшейся в остановку в Москве, нашли тело мужчины

В багажнике автомобиля, который влетел в остановку общественного транспорта в Москве, обнаружили труп. Об этом сообщает Telegram-канал 112, публикуя также видеозапись момента аварии.

По информации источников канала, водитель машины был пьян, а человек, чье тело извлекли из багажника, скончался от кровоизлияния в мозг.

Сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства смертельного ДТП на проспекте Мира в Москве, произошедшего в 24 января вечером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по городу.

В среду в 21.12 у дома 68 по проспекту Мира водитель автомобиля "Форд-Эксплорер" съехал с проезжей части на тротуар, где совершил столкновение с остановкой общественного транспорта.

"В результате ДТП пострадали два пешехода и пассажир внедорожника, которые были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи, один человек погиб", - сказали в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, отметили в МВД.