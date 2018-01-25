Минобрнауки создало набор стикеров для Telegram c изображением Васильевой

Минобрнауки создало набор стикеров для мессенджера Telegram с изображением главы ведомства Ольги Васильевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Таким образом ведомство поздравляет всех студентов с окончанием зимней сессии, а также с Татьяниным днем.

"С 25 января каждый подписчик может скачать набор стикеров с изображением главы Минобрнауки России О.Ю. Васильевой. Стикеры, основная часть которых посвящена образовательной тематике, прибавят всем пользователям Telegram хорошего настроения: на картинках министр призывает писать грамотно, оценивает объём знаний, радуется успешно сданным экзаменам и зачётам", - говорится в сообщении.

В частности на стикерах можно увидеть такие надписи, как "на полтона тише, пожалуйста!", "не надо "ля-ля", "он этого в школе еще не проходил" и другие.