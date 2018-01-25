129 тысяч югорчан получили единовременную выплату

Единовременную выплату в 5 тыс. руб. получили 128 903 жителя Югры. Из них 751 человек – после подачи заявлений, сообщили в пресс-центре правительства ХМАО.

Выплата полагается гражданам, родившимся в Югре в период с 1 января 1993 г. по 31 декабря 2017 г., и проживающим в автономном округе.

Выплату можно получить до конца 2018 г. До 1 марта будет продолжена работа по предоставлению выплат в беззаявительном порядке, до конца 2018 г. – по заявлениям, направленным через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Официально власти приурочили выплаты к десятилетию детства, 25-летию Конституции страны, провозгласившей автономный округ самостоятельным субъектом Российской Федерации. Однако решение о ней было принято после ликвидации Фонда поколений, средства которого предназначались молодежи. Югорчане обратились к президенту с просьбой проверить законность закрытия Фонда.