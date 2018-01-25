Индекс промышленного производства в Прикамье за 2017 год вырос на 4,4%

Индекс промышленного производства за 2017 г. вырос на 4,4%, по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным Пермьстата, в 2017 г. отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 1,3 трлн руб., в том числе по добыче полезных ископаемых на 286,7 млрд руб., обрабатывающим производствам – 952,8 млрд руб., обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 119,3 млрд руб., водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 24,5 млрд руб.