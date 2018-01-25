Пожар на территории хладокомбината произошел в Воронеже

В Воронеже пожарные потушили серьезное возгорание в здании хладокомбината.

По предварительной информации, произошло загорание опилок на площади 100 кв. метров в пристройке к цеху, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по области.

Информация о пожаре по адресу Московский проспект, д.1. поступила на пульт дежурного в 8.42. На вызов были направлены десять пожарных расчетов. В 10.17 пожар ликвидирован.

Причины происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Судя по кадрам на видео, которое публикуют в Сети, дым от пожара виден на большом расстоянии.