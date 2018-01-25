Стали известны подробности задержания директора магнитогорского цирка Олега Хотима

В отношении руководителя магнитогорского цирка Олега Хотима возбуждено уголовное дело - его подозревают в получении взятки.

"24 января текущего года в областном центре подозреваемый получил взятку в сумме 150 тыс. рублей от представителя организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму 1 млн рублей. Ранее подозреваемым была получена часть взятки в сумме 30 тыс. рублей", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас Хотим задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Олег Хотим был задержан полицейскими в Челябинске.