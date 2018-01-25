Пермяк отправится в колонию за то, что три месяца истязал пасынков

Житель Чайковского наказан за то, что три месяца заставлял страдать двоих пасынков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По данным следствия, пермяк изводил детей в июне – сентябре 2017 г. В своей квартире мужчина унижал 9- и 10-летних детей своей сожительницы. Он наказан за это тремя годами семью месяцами колонии общего режима.

Приговор в силу не вступил.