СМИ раскрыли детали масштабной реформы техосмотра в России

Минэкономики намерено исключить ситуации, когда диагностическая карта (документ с результатами техосмотра) выдается владельцу машины, которая на пункт ТО не приезжала. Это следует из пакета поправок ведомства, которые необходимы для реформирования процесса техобслуживания транспортных средств. С одной из последних редакций документа ознакомился "Коммерсантъ".



Диагностические карты теперь будут составляться только в электронном виде и заверяться электронной подписью. Процесс техосмотра должен будет обязательно фиксироваться на видео, а итоговая съемка - загружаться в централизованную базу Единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

В случае если эксперт сформировал карту и допустил не прошедшую техосмотр машину к движению, ему выпишут штраф до 10 тысяч рублей. Такую норму предлагается ввести в КоАП.​ Если же выяснится, что сотрудник умышленно передавал в центральную базу заведомо недостоверные сведения, то его смогут привлечь к уголовной ответственности. Совершение таких действий группой лиц по сговору будут наказывать лишением свободы до двух или до четырех лет в зависимости от тяжести преступления. Срок может достичь четырех лет в случае, когда внесение данных в базу привело к "тяжким последствиям" (в ходе ДТП с участием машины, не прошедшей техосмотр).



Также в документе поправок говорится о штрафах в 800 рублей для водителей, которые управляют не прошедшими техосмотр автомобилями.

Дорожные автоинспекторы смогут выявить нарушителей благодаря возможностям камер: машины будут проверяться по ЕАИСТО. Если автомобиль нарушителя попадет в аварию, причиной которого стала неисправность, то страховщики получат право подать иск к автовладельцу. Такую норму хотят ввести в закон об ОСАГО.

Поправки уже направлены на утверждение в правительство, после этого должны быть внесены в Госдуму.

Контроль над деятельностью операторов ТО будет возложен на Ространснадзор.

Эксплуатацию ЕАИСТО передадут из МВД Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Курировать работу РСА в этой сфере будет ЦБ. В пояснительной записке подчеркивается, что незащищенный доступ к базе является одной из причин внесения в нее данных о машинах, не прошедших техосмотр.

Система диагностических карт была введена в 2012 году. Тогда законодатели доверили проверку машин частным операторам и забрали эту функцию у ГИБДД.

