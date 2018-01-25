Воронежский пенсионер, ударивший щипцами медсестру, стал фигурантом дела о хулиганстве

По факту нападения на медицинского работника в больнице Воронежа возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, вечером 22 января 61-летний воронежец был доставлен в кабинет приема пациентов ЛОР-отделения городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1 для оказания ему медпомощи. Там он без каких-либо видимых причин схватил с металлического стеллажа щипцы и ударил ими медсестру в область нижней челюсти. Женщине была причинена физическая боль.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас с подозреваемым проводятся все необходимые следственные действия. Также решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Напомним, по информации правоохранителей, пострадавшая медсестра получила небольшие порезы. Ей оказали медицинскую помощь.