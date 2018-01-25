В Москве вновь горит торговый павильон на территории рынка "Садовод"

В Москве горит торговый павильон на рынке "Садовод", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве Накануне.RU подтвердили информацию о загорании торгового павильона на 14-м км МКАД. Сигнал поступил в 9.20 мск.

По прибытии пожарные установили, что в 3-х этажном торговом павильоне происходит загорание на общей площади около 250 кв. м. "Пожарные принимают меры для недопущения распространения огня", - говорится в сообщении ведомства.

Люди эвакуированы из зоны загорания в безопасную зону.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе на рынке "Садовод" в Москве уже был ликвидирован крупный пожар. Тогда площадь возгорания составила 300 кв.м.