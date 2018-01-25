Белинского-Энгельса только начало... По всему Екатеринбургу рвутся трубы

Коммунальный потоп в центре Екатеринбурга - на перекрестке улиц Белинского и Энгельса - оказался только началом настоящего ЖКХ-апокалипсиса. Горожане сообщают о других коммунальных авариях - трубы рвутся по всему городу, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, потоп случился в Пионерском районе Екатеринбурга. Точное место аварии не уточняется, однако, по некоторым данным, инцидент произошел недалеко от трамвайной остановки "Пионерская" на улице Челюскинцев.

Еще один потоп произошел на проспекте Космонавтов - недалеко от гипермаркета "Мегамарт". По сообщениям пользователей соцсетей, из-за коммунальной аварии "встали" троллейбусы, а на месте работают сотрудники ГИБДД.

А на улице Розы Люксембург из-под земли идет пар. По информации горожан, "это топит с Белинского".

Не исключено, что массовые коммунальные аварии вызваны низкими температурами и морозами, установившимися на Среднем Урале с начала этой недели.

Между тем, горожане уже выразили негодование таким положением дел. В частности, екатеринбуржцев возмутило, что в летний сезон из-за ремонта труб коммунальщики перекрывают многие улицы. Перекрытия мотивируют тем, что "готовят город к зиме", тем не менее, от потопов это не спасает.

"По всему городу коммунальные аварии, теперь видно, как качественно у нас идёт ремонт и замена износившихся коммуникаций. Деньги-то на это выделяются, только ремонтируют для вида и перед нами отчитаться. Вот пришли морозы и все изъяны показались", - считает один из пользователей соцсетей.