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25.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Юрий Поляков о фильме "Смерть Сталина": Нас хотели обидеть посильнее В стране победившего антисоветизма вполне ожидаемо было увидеть еще один оскорбительный фильм с карикатурой на Сталина и советскую верхушку. Но, оказывается, не тут-то было. Фильм возмутил не только режиссеров (обращение к министру подписали Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников и другие), общественников, но и родственников представленных в фильме политических деятелей. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал глава Общественного совета при Минкульте Юрий Поляков.
24.01.2018
культура ;  | комментариев: 2
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Белинского-Энгельса только начало... По всему Екатеринбургу рвутся трубы
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коммунальная авария, потоп, прорыв трубы (2018) | Фото:vk.com/incekb

Коммунальный потоп в центре Екатеринбурга - на перекрестке улиц Белинского и Энгельса - оказался только началом настоящего ЖКХ-апокалипсиса. Горожане сообщают о других коммунальных авариях - трубы рвутся по всему городу, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, потоп случился в Пионерском районе Екатеринбурга. Точное место аварии не уточняется, однако, по некоторым данным, инцидент произошел недалеко от трамвайной остановки "Пионерская" на улице Челюскинцев.

коммунальная авария, потоп, прорыв трубы(2018)|Фото:vk.com/incekb

коммунальная авария, потоп, прорыв трубы(2018)|Фото:vk.com/incekb

Еще один потоп произошел на проспекте Космонавтов - недалеко от гипермаркета "Мегамарт". По сообщениям пользователей соцсетей, из-за коммунальной аварии "встали" троллейбусы, а на месте работают сотрудники ГИБДД.

коммунальная авария, потоп, прорыв трубы(2018)|Фото:vk.com/incekb

коммунальная авария, потоп, прорыв трубы(2018)|Фото:vk.com/incekb

А на улице Розы Люксембург из-под земли идет пар. По информации горожан, "это топит с Белинского".

коммунальная авария, потоп, прорыв трубы(2018)|Фото:vk.com/incekb

Не исключено, что массовые коммунальные аварии вызваны низкими температурами и морозами, установившимися на Среднем Урале с начала этой недели.

Между тем, горожане уже выразили негодование таким положением дел. В частности, екатеринбуржцев возмутило, что в летний сезон из-за ремонта труб коммунальщики перекрывают многие улицы. Перекрытия мотивируют тем, что "готовят город к зиме", тем не менее, от потопов это не спасает.

"По всему городу коммунальные аварии, теперь видно, как качественно у нас идёт ремонт и замена износившихся коммуникаций. Деньги-то на это выделяются, только ремонтируют для вида и перед нами отчитаться. Вот пришли морозы и все изъяны показались", - считает один из пользователей соцсетей.

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25.01.2018 10:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.01.2018 08:47 Мск
"Припаркованные машины медленно уходят под лёд": в центре Екатеринбурга коммунальная авария








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Белинского-Энгельса только начало... По всему Екатеринбургу рвутся трубы
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