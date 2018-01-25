Житель Железногорска предстанет перед судом за имитацию инвалидности с целью получения миллионной компенсации

Житель Железногорска предстанет перед судом за имитацию немоты и поддельную инвалидность с целью получения миллионной компенсации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Установлено, что 38-летний подозреваемый, уволившись с работы, решил получить крупную страховую выплату, которая предоставляется тем, кто в период работы получил заболевание, повлекшее инвалидность.

Содействие в получении ложных документов о наличии серьезного заболевания мужчине оказала врач, в результате чего ему была установлена инвалидность 2 группы.

"На основании ложных документов мужчине были назначены выплаты в размере 4,5 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник предоставил документы об инвалидности в отдел кадров предприятия с целью получения страховой выплаты в размере свыше 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении ведомства. Однако сотрудники полиции пресекли незаконные выплаты.

Экспертизы в рамках расследования доказали, что мужчина здоров, и его инвалидность является фиктивной.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статье "мошенничество при получении социальных выплат". Врач проходит по делу о пособничестве в мошенничестве.