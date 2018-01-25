На Южном Урале увеличился объем производства молока

В Челябинской области обсудили итоги работы предприятий животноводства. Главное достижение отрасли — увеличение объема производства молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах впервые за несколько лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минсельхоза.

Как рассказал первый заместитель министра Александр Завалищин, количество хозяйств с годовым удоем от каждой коровы более 5 тонн молока выросло от семи в 2013 году до 28 в 2017 году. "В 2017 году средний удой от коровы увеличился на 491 кг, и впервые выросла численность молочного стада", - отметил он.

В сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах произошёл рост производства молока на 6,7. Доля коллективных и фермерских хозяйств в общем производстве молока увеличилась до 41%, год назад было 38%.

Молочная продуктивность в южноуральском АПК в 2017 году составила 5 тыс. 544 кг в среднем на фуражную корову, рост к 2016 году — 491 кг. Численность молочных коров впервые превысила показатель предыдущего года (на 2,1%) и достигла 31,7 тыс. голов.

В 2018 году уровень господдержки молочной отрасли из областного бюджета сохраняется на уровне прошлого года — 155 млн руб. 17 млн руб. будет направлено на субсидирование производства и реализации молока, еще 73 млн — из федерального бюджета, а 137 млн будут направлены на субсидирование приплода телят в молочном животноводстве. Объём поддержки мясного животноводства в 2018 году увеличится до 86 млн.

Основная задача, которая стоит перед отраслью в 2018 году, дальнейшее наращивание объёма выпуска молока.