Тушнолобов назначен председателем КСП Пермского края. Для этого пришлось изменить закон

Депутаты заксобрания Прикамья поддержали кандидатуру бывшего председателя правительства региона Геннадия Тушнолобова для назначения на пост главы Контрольно-счетной палаты края.

Проект приняли без доклада и вопросов. Воздержался только один депутат, передает корреспондент Накануне.RU.

Спикер заксобрания Валерий Сухих пожелал Тушнолобову совместной работы на благо и процветание Пермского края.

На этом же заседании депутаты внесли поправку в требования к председателю КСП, ранее для кандидата обязательным условием было наличие высшего экономического или юридического образования. Депутаты исключили это положение. Известно, что Геннадий Тушнолобов окончил Свердловский горный институт по специальности "Строительство подземных сооружений и шахт".