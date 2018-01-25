США намерены прекратить финансирование МКС к 2025 году

Администрация президента США Дональда Трампа прекратит финансирование Международной космической станции (МКС) к 2025 году, пишет The Verge со ссылкой на проект американского бюджета.

Два источника, знакомые с ходом обсуждения, полагают, что в Конгрессе не будут возражать по поводу МКС.

Конгрессмены считают, что содержание станции обходится слишком дорого, а также мешает развитию американской космонавтики, которой следует сосредоточиться на исследовании глубокого космоса.

Администрация предыдущего американского президента Барака Обамы продлила пребывание США на МКС до 2024 года. На данный момент содержание станции обходится США на сумму от 3 до 4 млрд долларов ежегодно.

По данным РБК, частные космические компании, такие, как Space X, которые зарабатывают на доставке грузов на МКС, а также выполняющая контракты для МКС Boeing могут столкнуться с длительной потерей заказов и протестуют против прекращения финансирования станции в 2024–2025 годах. Они предлагают продлить обслуживание МКС по меньшей мере до 2028 года - ее максимального срока службы.