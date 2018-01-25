Полпред президента Михаил Бабич едет в Пермь на встречу со студентами

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич 26 января совершит рабочую поездку в Пермский край. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полпреда.

В Перми Михаил Бабич на базе Государственного национального исследовательского университета встретится с сообществом ведущих вузов края.

По информации telegram-канала Татищевъ, Михаил Бабич также проведет встречу с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Ожидается, что в Пермь с "частным визитом" прибудет экс-губернатор Пермского края (2000-2004 гг.), зампред Правительства и полпред ДВФО Юрий Трутнев. Он посетит школу №32.

Напомним, в свой последний визит в Прикамье Бабич осмотрел загородную испытательную станцию "ОДК – Пермские моторы" в Новых Лядах. После нынешнего визита в Пермский край, полпред президента отправится в Удмуртию, где проведет совещание по ситуации в жилищной сфере Удмуртской Республики.