Банк "Стар Альянс" лишился лицензии

Банк России с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Стар Альянс", говорится в сообщении ЦБ.

"В деятельности банка "Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - сказано в пресс-релизе регулятора.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация.

По данным Банка России, на 1 января текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ. Банк "Стар Альянс" не является участником системы страхования вкладов.