После пропажи судна "Восток" в Японском море возбуждено уголовное дело

По факту потери связи с судном "Восток" в Японском море возбуждено уголовное дело. Проводится спасательная операция.

Известно, что рыболовное судно следовало из порта Донгхэ республики Корея в порт Холмск Сахалинской области. Вечером 24 января был получен сигнал о срабатывании аварийного радиобуя. В настоящее время судно не позиционируется и на запросы не отвечает. В районе срабатывания радиобуя ни судно, ни члены экипажа не обнаружены.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"К поиску привлечен ряд находящихся в Японском море судов, идет спасательная операция. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю организована работа оперативного штаба. Открыт телефон "горячей линии": 8 (423) 239-99-99.