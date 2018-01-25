На Южном Урале в результате обрушения потолка в общежитии пострадали двое детей

В Еманжелинске в общежитии, которое признано аварийным, обрушился потолок в ванной и туалете.

При обрушении потолка пострадали двое детей - упали куски бетона и штукатурки, сообщили Накануне.RU активисты движения "Гражданский патруль".

Серьезных травм никто не получил.

Как утверждают активисты, в данном здании просто невозможно жить - по стенам идут трещины, потолок осыпается, однако жильцов дома - это 31 семья - никто не торопится переселять.

"Об угрозе жизни и здоровью людей известно и в администрации города. В своем последнем интервью глава города заявил, что надеется на прочность стен. Часть помещений предоставлены по договору социального найма администрацией Еманжелинска лицам, нуждающимся в благоустроенном жилье. Среди них несколько многодетных семей", - сообщили в "Гражданском патруле".