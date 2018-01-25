На Среднем Урале директора организации ЖКХ могут посадить на шесть лет за махинации с бюджетными деньгами

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело руководителя организации ЖКХ. Его обвиняют в незаконном получении субсидии на оплату коммунальных услуг.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в период с 2012 по 2015 год обвиняемый, являясь руководителем ООО "Теплосеть" и ООО УК "Теплосеть", изготовил фиктивные документы о размерах своей зарплаты и зарплаты своей супруги, также работавшей в данных организациях. В настоящее время он руководит только одной из них.

"Согласно документам, суммы доходов обвиняемого были существенно занижены. Впоследствии документы направлены в муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа "Расчетный центр компенсаций и субсидий", которым обвиняемому предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Таким образом, директором ООО УК "Теплосеть" незаконно получены средства бюджета Свердловской области на общую сумму более 120 тыс. руб.", - пояснили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Талицкий районный суд. По закону директору может грозить до шести лет лишения свободы.