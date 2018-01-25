Прикамские депутаты ограничили пенсии госслужащих

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении проект поправок в закон о пенсии за выслугу лет, назначаемой госслужащим и муниципальным чиновникам. Депутаты отошли от ограничения максимальной суммы пенсии и решили ввести дифференциацию выплат в зависимости от уровня должности, передает корреспондент Накануне.RU.

С 1 апреля 2018 г. пенсия за выслугу лет по высшей группе должностей государственной гражданской службы не будет превышать семикратного размера минимального должностного оклада, установленного по младшей должности госслужбы с учетом районного коэффициента. По главной и ведущей группе должностей пенсия не может превышать шестикратный размер, ограничение для старшей и младшей групп - пятикратный размер.

Распространяется новое правило на всех, за исключением чиновников, которым пенсия была назначена до вступления закона в силу.

Напомним, инициативу внес губернатор Пермского края Максим Решетников. Необходимость принятия проекта обусловлена ростом расходов на выплату пенсий за выслугу лет госслужащим на треть за три года, а также увеличением числа получателей пенсий.